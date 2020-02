Schauspiel-Rarität in Langenhagen

TfN am Mittwoch, 11. März, um 20 Uhr im Theatersaal

Langenhagen. Am Mittwoch, 11. März, 20 Uhr, bringt das TfN mit dem Schauspiel „Pera Palas“ das gleichnamige historische Grandhotel auf die Bühne des Theatersaals Langenhagen. In einer Inszenierung von Bettina Rehm stellt das Stück Familienkonflikte, das Ringen zwischen islamischer und westlicher Kultur, Hoffnungen und Enttäuschungen und nicht zuletzt die wechselhafte Geschichte der Türkei in den Mittelpunkt.Das Geschichts- und Generationenpuzzle „Pera Palas“ erzählt drei Lebensgeschichten, die in unterschiedliche Zeiten spielen und doch eines gemeinsam haben: Sie nehmen ihren Ursprung im histori-schen Grandhotel Pera Palas in Istanbul. 1920 reist eine britische Schriftstellerin nach Istanbul und wird von einer jungen Türkin eingeladen, ihren Aufenthalt in einem adligen Harem zu verbringen. 1950 verliebt sich eine junge amerikanische Lehrerin in einen charmanten und leidenschaftlichen türkischen Mann. 1995 kehrt ein in die USA ausgewanderter schwuler Türke in seine Heimatstadt zurück, um seiner aufgewühlten Familie seinen amerikanischen Lebensgefährten vorzustellen. Vor dem Hintergrund der wechselhaften türkischen Geschichte erzählt der türkisch-amerikanische Autor Sinan Ünel drei tiefe menschliche Geschichten und stellt Fragen nach Heimat und dem Leben in der Fremde.„Pera Palas“ wurde 1998 in New York uraufgeführt, die deutschsprachige Erstaufführung war im Jahr 2000 in Tübingen. Auf deutschen Spielplänen ist das Stück trotzdem eher selten zu finden. Am TfN sind in der Regie von Bettina Rehm und der Ausstattung von Julia Hattstein zehn Schauspiele-rinnen und Schauspieler zu erleben. Musiker und Komponist Jan Maihorn verbindet die Geschich-ten musikalisch.Karten für „Pera Palas“ am 11. März im Theatersaal Langenhagen kosten zwischen 11 und 28 Euro und sind bei presso in der Markthalle, der HAZ/NP Geschäftsstelle Langenhagen im CCL sowie im TfN-ServiceCenter (Theaterstraße 6, 31141 Hildesheim) unter der Telefonnummer (0512)1 16 93-16 93 erhältlich.