Schläuche rollen und Leinenzielwurf

Wettkampf der Jugendfeuerwehren

Langenhagen. Nachdem 2021 der Bundeswettbewerb Deutsche Jugendfeuerwehr aufgrund der Coronalage abgesagt werden musste, trafen sich am Sonnabend bei bestem Wetter die Jugendfeuerwehren der Stadt Langenhagen sowie der Gemeinde Isernhagen zum gemeinsamen Wettkampf.Kurz nach 10 Uhr wurden diese von Stadtjugendfeuerwehrwart Tim Bogorell und Bürgermeister Mirko Heuer eröffnet.Nun galt es in einem A- und B-Teil das Können unter Beweis zu stellen. Neben den Grundfertigkeiten des Löschangriffs gab es zusätzlich einen Staffellauf zu absolvieren. Dieser war gespickt mit allerhand kleineren Aufgaben wie Schläuche rollen oder Leinenzielwurf.Für die beiden Erstplatzierten, der Jugendfeuerwehr Langenhagen und Isernhagen/HB geht es nun eine Runde weiter. Beide dürfen nun an den Wettbewerben auf Kreis-bzw. Bezirksebene teilnehmen.