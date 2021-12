Schlagerlegende Bata Illic ist der Stargast

Erster Langenhagener Schlagerabend am 24. September 2022 im Theatersaal

Langenhagen (ok). Musikalische Premiere in der Flughafenstadt: Der erste Langenhagener Schlagerabend steigt am Sonnabend, 24. September 2022, im Theatersaal. Und als Zugpferd kommt eine lebende Schlagerlegende, die für unzählige Hits steht: Bata Illic. Songs wie "Michaela" und "Schwarze Madonna" sind sicher noch vielen unserer Leser im Ohr. Auch mit dabei: Schäfer Heinrich aus dem Lipperland, bekannt geworden durch die RTL-Show "Bauer sucht Frau" der unter anderem sein Schäferlied zum Besten geben wir. Dritter im Bunde ist der Langenhagener Lokalmatador Louis Pawellek, durchs ECHO als "Sänger der Herzen" bekannt geworden. Pawellek, der gerade seine Autobiographie geschrieben hat, freut sich auf den Abend einer Tour von insgesamt zwölf Terminen. "Es wird bunt, stimmungsvoll und lustig", verspricht der Newcomer, der schon in der ARD-Sendung "Immer wieder sonntags" bei Stefan Mross aufgetreten ist und etwa 5.000 Flyer verteilen will. Unterstützt wird dieser besondere Abend vom Langenhagener ECHO. Und wer jetzt noch auf die Schnelle eine Weihnachtsgeschenk sucht? Tickets gibt es bereits im Vorverkauf in der Geschäftsstelle von HAZ/NP/ECHO im CCL. Die Öffnungszeiten: montags, mittwochs und freitags von 12 bis 18 Uhr, dienstags und donnerstags von 10 bis 16 Uhr. Es gilt die 2G-Regel.