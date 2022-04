Schlüsselanhänger für die Ukraine

Verkauf beim Benefizkonzert am Sonnabend, 30. April

Krähenwinkel. Schlüsselanhänger für einen guten Zweck: Die Schülerinnen und Schüler der 3b haben fleißig geflochten. Es hat allen riesig Spaß gemacht.Die Schulgemeinschaft fertigt unter anderem Schmunzelsteine, Lesezeichen und Friedenstauben an. Das Kollegium unterstützt die Schüler mit wirklich großem Engagement. 200 Artikel werden zum Preis zwischen einem und drei Euro beim Benefizkonzert des Klavierduos Black and White am Sonnabend, 30. April, ab 17 Uhr in der Aula des Schulzentrums verkauft. Wer für die Geflüchteten aus der Ukraine spenden möchte, kann das gern unter folgender Kontoverbindung "Stadt Langenhagen, Sparkasse Hannover, IBAN DE20 2505 0180 0002 0001 72, Verwendungszweck "Ukrainische Geflüchtete in Langenhagen-ALO5, Fonds "Langenhagener helfen Langenhagenern".