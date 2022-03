Schlüsselspiel gegen Tilburg

Eishockey-Oberliga: Hannover Scorpions holen ein 4:1 in Leipzig

Wedemark/Langenhagen. Nach einer beeindruckenden kämpferischen Leistung am Dienstagabend bei den EXA Icefighters in Leipzig hielten sich die Scorpions mit einem 4:1-Sieg die Chance auf Tabellenplatz zwei in der Eishockey-Oberliga Nord offen. „Es war ein Spiel in dem meine Jungs einfach überragend gekämpft haben und sich so den Sieg letztendlich auch verdient hatten“, so ein glücklicher Coach Dieter Reiss bei der anschließenden Pressekonferenz in Leipzig. Freitag tritt das Team der Scorpions bei den Hammer Eisbären an und wird versuchen den Schwung aus der Leipzig-Begegnung mitzunehmen.Am Sonntag, 6. März - Spielbeginn 18 Uhr -kommt es dann in der Hus-de-Groot-Eisarena zum Schlüsselspiel gegen den Erzrivalen aus Tilburg, die nach der jetzt gültigen Quotienten Regelung (Anzahl der erzielten Punkte geteilt durch die Anzahl der absolvierten Spiele) nur noch minimal besser dastehen. Mit einer derart engagierten Leistung haben die Scorpions noch alle Chancen auf den zweiten TabellenplatzEinlass für die Begegnung am Sonntag wird wegen der 3G-Regelung bereits ab 16:30 Uhr sein. Nach aktuellem Spielplan wird es dann vor Beginn der Playoffs am Freitag, 18. März, nur noch eine weitere Heimbegegnung der Hannover Scorpions in der Hus-de-Groot-Eisarena am Sonntag, 13. März, ebenfalls um 18 Uhr gegen die Wohnraum Moskitos Essen geben. Auch die Abendkasse ist ab sofort wieder zu den Heimspielen geöffnet.Das Derby bei den Indians ist jetzt am Pferdeturm für den Mittwoch, 9. März, 20 Uhr terminiert.terminiert.