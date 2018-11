Schlummermünzen für den guten Zweck

Buchhandlung Böhnert nimmt DM-Münzen entgegen

Langenhagen (ok). Viele DM-Münzen schlummern noch in den Schränken vieler Haushalte. Wer sich von ihnen trennen und dabei noch etwas Gutes tun möchte, kann sie gern beim Langenhagener Hospizverein an der Walsroder Straße 65 abgeben. Oder zu den Öffnungszeiten (montags bis sonnabends zwischen 9 und 20 Uhr) in der Buchhandlung Böhnert im CCL. „Wir unterstützen diese tolle Aktion gern“, sagt Filialleiterin Jeanette Kruse. Johanna Holze wird Markstücke und Pfennige dann nach Abschluss der Aktion – sie läuft bereits seit April am 31. Dezember – zur Deutschen Bundesbank bringen und in Euro umtauschen. Von dem Geld soll auf jeden Fall ein soziales Projekt unterstützt werden.