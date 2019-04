Schnapszahl-Osterfeuer am Waldsee

Am Sonnabend, 20. April, wird ab 18 Uhr in Krähenwinkel groß gefeiert

Krähenwinkel (ok). 44 Jahre Osterfeuer am Waldsee in Krähenwinkel, 85 Jahre Ortsfeuerwehr in Krähenwinkel: Am Sonnabend, 20. April, ab 18 Uhr wird dieses Ereignis ganz groß gefeiert. „Es gibt nicht nur Bratwurst, sondern auch Currywurst mit Hot Dogs und Brezeln“, versprechen Schriftführer Romuald Suchowski und der stellvertretende Ortsbrandmeister Edgar Schmidt-Nordmeier. Der Baumschnitt kann an dem Tag bis 12 Uhr abgegeben werden. Und gegen 21 Uhr gibt es wieder ein großes Feuerwerk. Als „Discjockey“ ist Bernd Kühn fest eingeplant. Die Einnahmen sollen für Investitionen für die Feuerwehr verwendet werden.