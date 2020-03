Schnecke, Maus und Dschungeltiere

Schülerkonzert „Tierische Musik!“ am Sonnabend, 14. März

Engelbostel. Zum fünften Mal lädt die Musikschule unseres Chorleiters Holger Kiesé zu einem Schülerkonzert in die Martinskirche ein, und zwar am Sonnabend, 14. März, um 16 Uhr. Nach den Themenkonzerten zu den vier Jahreszeiten in den Jahren 2013 bis 2018 steht in diesem Jahr „Tierische Musik...!“ auf dem Programm. 16 Schülerinnen und Schüler präsentieren auf Gitarren und Klavier (teilweise vierhändig) Lieder und Instrumentalstücke, in denen es um Tiere geht. Von Schnecke und Maus und diversen Haustieren wie Pferd, Katze und Hund geht es zu den Dschungeltieren wie etwa Löwe, Papagei und Krokodil. Natürlich dürfen auch die Vögel des Frühlings nicht fehlen, sei es der Kuckuck, die Nachtigall oder die Lerche. Das Publikum darf gespannt darauf sein, wie sich all diese Tiere musikalisch darstellen lassen. Der Eintritt ist wie immer frei, am Ausgang wird um eine Spende gebeten. Der Reinerlös ist für die anstehende Orgelrestaurierung der Martinskirche bestimmt.