Schnelltests mit free2pass-App auch ohne Termin

Stadt Langenhagen hat ihr Corona-Schnelltest-Zentrum erweitert

Langenhagen. Dienstag nach Pfingstenhat die Stadt Langenhagen ihr Schnelltest-Zentrum auf 300 Testungen täglich erweitert. Besucher mit free2pass-App können sich dann auch ohne Termin testen lassen. „Durch die Digitalisierung sind wir in der Lage, unser Angebot an sechs Tagen in der Woche flexibel zu erweitern“, sagt Bürgermeister Mirko Heuer. Ab Dienstag reserviert die Stadt für Besucher mit der free2pass-App eine dritte Testlinie. Wer die free2pass-App nutzt, kann dann ohne Termin kommen und sich spontan testen lassen. Die dritte Testlinie ergänzt somit die Testlinien, die mit Terminvereinbarung arbeiten.Der Vorteil eines Schnelltests mit Termin ist die Gewissheit, besser planen zu können und höchstens eine Viertelstunde vor dem Eingang zu warten. Wer aber keinen Termin bekommt, sich nicht mehrere Tage im Voraus festlegen möchte oder spontan einen zertifizierten Testnachweis benötigt, für den ist die neue Schnellspur mit der free2pass-App die Alternative. Doch ob mit oder ohne Termin – mit der free2pass-App auf dem Smartphone lässt sich in jedem Fall Zeit sparen. „Wer bei der Anmeldung Ausweis und free2pass-App vorzeigt, ist in nur fünf Minuten durch und hat sein Testergebnis etwa eine Viertelstunde später in der free2pass-App“, sagt Ralph Gureck, Leiter Kommunikation im Rathaus.Welche Warteschlange in der Praxis länger oder kürzer sein wird, bleibt abzuwarten. „Vor Ort ist die Anmeldung mit der free2pass App jedenfalls mindestens doppelt so schnell wie ohne App“, sagt Gureck. Für Nutzer der App hat die Stadt den Hinweis, dass es Updates der free2pass-App (Version 1.4.7) im Google Play Store und im App Store von Apple gibt, mit denen laut Hersteller auch Schwierigkeiten bei der Anzeige aktueller Testergebnisse behoben wurden und deren Installation deshalb empfohlen wird.Hinweise und Links zum Download der free2pass-App gibt es unter www.langenhagen.de/testergebnis. Terminvereinbarungen im Schnelltest-Zentrum der Stadt Langenhagen sind jederzeit online unter www.langenhagen.de/schnelltest-zentrum oder telefonisch über das Bürgertelefon möglich, das ab sofort montags bis donnerstags von 10 bis 14 Uhr und freitags von 10 bis 12 Uhr unter (0800) 7 30 70 00 erreichbar ist.