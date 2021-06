Schnuppern beim MTV

Ferienangebote in Sachen Fußball, Tennis und Handball

Engelbostel/Schulenburg. Auch in diesem Jahr können Kinder während der großen Ferien Fußball, Handball und Tennis spielen lernen und dies unter fachkundiger Anleitung-durch unsere Jugendtrainer mit Lizenz. Die Angebote sind kostenfrei. Im Fußball können die Nachwuchskicker zwischen fünf ujnd 13 Jahren jeden Mittwoch vom 28. Juli bis 1. September zwischen 17 und 18 Uhr kommen. Gelehrt wird mit der bewährten Funino-Methode. Eine Anmeldung ist möglich unter folgender Email: busse@mtv-engelbostel-schulenburg.deWer Lust und Interesse am Tennis hat, kann am Donnerstag, 22., und Freitag, 23. Juli, jeweils von 11 bis 13 Uhr den Sport erlernen oder verbessern. Mitzubringen sind Sportzeug, Turnschuhe ohne grobe Sohlen und Getränke. Anmeldung ist möglich bei Gunnar Schwanert per SMS oder WhatsApp unter der Nummer (0172) 7 27 55 17.Handball schnuppern für Kinder und Jugendliche von sechs bis zwölf Jahren wird an den Sonnabenden, 24. Juli und 14. August sowie an den Sonntagen, 25. Juli und 15. August von 10 bis 12 Uhr angeboten. Mitzubringen sind Sportzeug, Turnschuhe und Getränke. Anmeldung bei Timo Mügge per SMS oder WhatsApp unter der Nummer (0179) 4 24 25 85.