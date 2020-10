Geburtstags-Grillfest der Kegler die rote Neun

Engelbostel. Bei schönstem Herbstwetter fand in diesem Jahr doch noch das jährliche Geburtstags-Grillfest der Kegler im Garten von Gudrun Mennecke statt Statt der üblichen Geburtstagsrunden stecken alle Mitglieder des Kegelclubs anlässlich des eigenen Geburtstages einen kleinen Obolus in ein Sparschwein.In diesem Jahr musste das Sparschwein für die Grillparty nicht einmal geschlachtet werden, da ein Ehepaar anlässlich ihrer Silberhochzeit zur Freude und Überraschung auf die Erstattung ihrer Auslagen für Fleisch und Getränke verzichtet hatte. Die restlichen Getränke gab es als Spende eines vorausgegangenen „runden“ Geburtstages. von dem Geld werden das Fleisch und die Getränke eingekauft. Es war wieder für jeden Geschmack etwas dabei war. Besonders begehrt waren auch in diesem Jahr wieder die Bauchfleischstücke schön kross gegrillt.Die letzten Kegler machten sich dann am späten Abend, nachdem sie beim Aufräumen fleißig mit angepackt haben, auf den Heimweg und bedankten sich für einen schönen Nachmittag und Abend.