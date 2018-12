Schöne Klänge

Harmony Brothers beim lebendigen Adventskalender

Krähenwinkel (ok). Einer der letzten Akte des diesjährigen lebendigen Adventskalenders in Kaltenweide und Krähenwinkel ging am vergangenen Sonnabend bei Familie Brendel und den Likedeelern am Gleisdreieck über die Bühne. In einem kleinen Weihnachtsdorf trafen sich etwa 100 Besucher und probierten unter anderem auch ein Spezialität aus Österreich, den so genannten Glühmost. Für einen professionellen musikalischen Rahmen sorgten die fünf Harmony Brothers, die vom Balkon weihnachtliche Ständchen zum Besten gaben, am Nachmittag noch im CCL aufgetreten waren. Der Verein "De Likedeeler" ist ursprünglich aus einem losen Zusammenschluss Segelbegeisterter entstanden. Mittlerweile gehören dem Verein, der 2011 ins Leben gerufen worden ist, etwa 30 Mitglieder an. Übrigens: Die Sangesfreudigen beim offenen Adventskalender konnten sich ncoh eine Blume zum Fest mitnehmen.