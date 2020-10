Schon angemeldet?

Neuwahl des Integrationsbeirats der Stadt Langenhagen

Langenhagen. Der Integrationsbeirat der Stadt Langenhagen wird am Sonnabend, 7. November, um 10 Uhr in der Aula des Schulzentrums Langenhagen an der Konrad-Adenauer-Straße 21 neu gewählt. Wer als Kandidat oder Kandidatin antreten möchte, hat noch bis zum 15. Oktober die Möglichkeit sich aufstellen zu lassen. Durch die Corona-Beschränkungen müssen sich auch alle anderen Teilnehmenden der Wahl in diesem Jahr anmelden. Wählerinnen und Wähler können ihre Anmeldung bis zum 31. Oktober abgeben. Das und vieles mehr bewegt der Integrationsbeirat: Er vertritt die Interessen von Migrantinnen und Migranten auf politischer Ebene. Er sensibilisiert für das Thema Rassismus und Vorurteile. Er setzt sich für Verständigung und ein tolerantes Miteinander im Alltag zwischen Menschen verschiedener Kulturen ein. Er fördert die Teilhabe von Migrantinnen und Migranten durch zahlreiche Projekte, Veranstaltungen und Beratungsangebote. Das Gremium besteht aus stimmberechtigten Migrantinnen und Migranten, aber auch aus beratenden Mitgliedern mit und ohne Zuwanderungsgeschichte. Alle 17 Mitglieder werden im November neu gewählt.Wahlberechtigt sind Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, die mehr als 18 Jahre alt sind und seit mindestens drei Monaten in Langenhagen mit Hauptwohnsitz gemeldet sind. Außerdem gibt es noch ein paar zusätzliche Kriterien, die die Kandidaten und die Wahlberechtigten erfüllen müssen. Diese sowie alle Anmeldeformulare und weitere Informationen finden Sie unter www.integrationsbeirat-langenhagen.de. Wer sich telefonisch informieren möchte, erreicht die Integrationsbeauftragte, Justyna Scharlé, unter der Telefonnummer (0511) 73 07-91 08.