School's out und Märchen

win startet Ferienprogramm für „Kids im Quartier“

Langenhagen. Für Mittwoch, 3. Juli, von 15 bis 17 Uhr laden der Verein win, MAJA und das Familienzentrum Emma und Paul alle Kinder auf den Quartiersplatz und in den Quartierstreff ein – schließlich sind ja nun Sommerferien!Schminken lassen, etwas basteln, Gesellschaftsspiele spielen oder im Liegestuhl chillen – alles ist drin. Außerdem gibt es eine Bratwurst und einen coolen Sommercocktail.Jedes Kind kann vorbei kommen und muss sich nicht anmelden. Los geht es um 15 Uhr, Ende 17 Uhr. Das Angebot ist kostenfrei und findet auf dem Quartiers- und Spielplatz Freiligrathstrraße/Liebigstraße in Wiesenau statt.Am Donnerstag, 4. Juli, von 15 bis 16.30 Uhr ist der Märchenerzähler Christian Laengner aus Hannover im Quartierstreff Wiesenau zu Gast. Er erzählt lange und kurze, spannende und zauberhafte, ernste und spaßige Märchen aus aller Welt für Kinder und Erwachsene. Jedes Kind kann vorbei kommen und muss sich nicht anmelden. Los geht es um 15 Uhr, Ende 17 Uhr. Das Angebot ist kostenfrei und findet im Quartierstreff Wiesenau an der Freiligrathstraße 11. Vom 8. bis 12. Juli wird das Spielmobil von Maja auf dem Quartiersplatz für Aktion sorgen, täglich von 15 bis 19 Uhr. Das Angebot ist offen für alle Kinder.