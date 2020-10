Airbrush-Design: Kunst mit der Sprühpistole

Langenhagen. Ein Wochenendseminar „Airbrush-Design“ der Volkshochschule vermittelt am Freitag, 23,. und Sonnabend, 24. Oktober, von 18.15 bis 21.30 Uhr und 10 bis 17 Uhr im VHS-Treffpunkt die Handhabung der Airbrush-Pistole, des Kompressors und des Standard-Werkzeugs, das man zum Airbrushen braucht. Es folgt eine Schritt-für-Schritt-Anleitung bis zum einfachen Airbrush-Bild, das in Freihandtechnik auf Karton erstellt wird. Die Airbrush-Technik ist bekannt für perfekte Farbabstufungen. Sie kann für jede Freihand-Illustration genutzt werden. Außerdem kann diese Technik in jede Art von klassischer Malerei wie Acryl-, Aquarell- oder auch Ölmalerei eingefügt werden. Die Malerei ist auf jedem Untergrund wie z. B. Karton, Leinwand, Metall, Stoff, Leder und Porzellan möglich. Der Kursus kostet 36 Euro.Anmeldungen nehmen die Geschäftsstellen der Volkshochschule im Eichenpark und im vhs-Treffpunkt persönlich, schriftlich, per Fax unter (0511) 73 07-97 18 oder per E-Mail unter info@vhs-langenhagen.de entgegen.