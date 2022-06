Schrott und Müll nicht abladen

DRK-Kleiderstube nimmt gespendete Sachen entgegen

DRK Engelbostel. In der DRK-Kleiderstube Engelbostel an der Wilhelm-Hirte-Straße 29 werden gespendete gebrauchte Kleidungsstücke für Klein und Groß, Bücher, Spielsachen, kleine Haushaltssachen unter anderem zu günstigen Preisen abgegeben.In der jüngsten Zeit häufen sich die Fälle, dass „Spenden“ außerhalb der Öffnungszeiten vor der Tür abgestellt werden. Diese Dinge sind in der Regel nicht zu gebrauchen, sondern tatsächlich Schrott oder Müll und nur noch zu entsorgen.Seit Monaten befinden sich entsprechende Hinweise an der Eingangstür, vor der der Müll jeweils abgestellt wird.