Schüler und Lehrer strahlen

Förderverein der Grundschule Engelbostel spendet Spielzeug

Engelbostel. In Corona-Zeiten ist alles anders an der Grundschule Engelbostel. Normalerweise werden in der Nachmittagsbetreuung alle Schüler eines Jahrgangs zusammen betreut. Um den Hygieneregeln gerecht zu werden und die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten, geschieht dies nun klassenweise. Wo vorher eine große Legokiste für einen Jahrgang gereicht hat, muss jetzt jede Klasse ihre eigene haben. Durch den Wegfall der jahrgangsübergreifenden Arbeitsgemeinschaften sind die Beschäftigungsmöglichkeiten für die Schüler weiter geschrumpft. Das hat der Förderverein der Grundschule Engelbostel zum Anlass genommen und neues Spielzeug im Wert von 550 Euro gespendet. Damit das nicht am Bedarf vorbeigeht, durfte jede Klasse sich selbst etwas aussuchen. Alle elf Klassenlehrerinnen und die pädagogischen Mitarbeiter des Ganztages waren begeistert.Stefanie Haller, die Rektorin der Schule, sagte: "Vielen Dank an den Förderverein. Das ist eine großartige Unterstützung und die Kinder freuen sich sehr“.Nun sind die Bestellungen angekommen und konnten an die Klassen verteilt werden. Die Schüler werden sie bestimmt gern und ausgiebig in den nächsten Tagen testen.