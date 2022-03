Schützen haben Versammlung

Coronabedingt ohne Fahneneinmarsch

Langenhagen/Wedemark. Der Kreisschützenverband Wedemark-Langenhagen lädt für Sonnabend, 9. April, zur Delegiertenversammlung ein. Beginn ist um 16 Uhr im Kulturzelt, Handelshof 10. In diesem Jahr gibt es pandemiebedingt keinen traditionellen Fahneneinmarsch.Auf der Tagesordnung stehen unter anderem Wahlen des Gesamtvorstands, des Ehrenrats, der Delegierten sowie des Kassenprüfers. Zudem werden Schützinnen und Schützen für ihre Jubiläen geehrt. Gewöhnlich finden an diesem Tag auch Ehrungen für sportliche Leistungen statt. Da aber coronabedingt im vergangenen Jahr nicht oder nur kaum geschossen werden konnten, falle der Punkt in diesem Jahr sehr kurz aus, sagt Sprecher Andreas Stieber.Im nächsten Jahr werde das wieder anders. „Aktuell beginnen die Vereine nach und nach wieder mit dem Schießen“, teilt Stieber mit.