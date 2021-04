Schützenverein lässt Zellerieplatz leuchten

Osterfeuerersatz in weiten Teilen Kaltenweides zu sehen

Kaltenweide. Die als Ersatz für das ausgefallene Osterfeuer auf dem Zellerieplatz angebotene Illumination empfand sowohl im Live-Stream als auch live am Nachthimmel viel Zuspruch. Die Kaltenweider Schützen bedanken sich für die vielen Bildeinsendungen und diegroßartige Resonanz. Die Bildergalerie ist wie immer unter www.schuetzenvereinkaltenweide.de einsehbar. Ein großes Dankeschön gebührt auch den Organisatoren und Unterstützern, die solche Aktionen möglich machen. Weitere Aktionen des Schützenvereins Kaltenweide befinden sich bereits in der Planung um in dieser besonderen Zeit ein wenig Feststimmung in die heimischen vier Wände zu bringen.