Scorpions: 550 Tage ist es her

Freitag, 3. September, 20 Uhr erstes Testspiel gegen Herford

Exakt 550 Tage ist es her, dass die Hannover Scorpions ihr letztes Eishockeyspiel,seinerzeit noch in der Saison 2019/20 vor Zuschauern in der hus de groot EISARENAausgetragen haben. Endlich, endlich ist es wieder so weit, dass wieder Zuschauer insStadion dürfen und am Freitag, 3. September, 20 Uhr in der hus de groot EISARENAdas erste Testspiel der neuen Saison gegen die Herforder Ice Dragons verfolgenkönnen.Während der vergangenen 550 Tage ist bei den Scorpions viel passiert. Das Teamvon Tobias Stolikowski hat seit über einem Jahrzehnt die beste Eishockeysaisongespielt. Über 200 Tore geschossen und den Titel des NorddeutschenOberligameisters errungen.Für die Spieldurchführung haben die Scorpions vom Gesundheitsamt den Hinweiserhalten, dass im Stadion sichergestellt sein muss, dass alle diejenigen die denAbstand von 1,50 Meter einhalten wollen, dies auch können.Personen oder Gruppen die einander nicht bekannt sind, sollten ebenfalls einenMindestabstand von 1,50 Meter haben. Im Übrigen gelten die bekanntenHygienevorschriften.Es wird empfohlen, die Tickets für das Spiel möglichst vorab an allen bekanntenReservix Vorverkaufsstellen oder in der Geschäftsstelle zu erwerben oder online unter https://tickets-hannoverscorpions.reservix.de/even... , um den Einlassprozess undlängere Warteschlangen im Eingangsbereich des Stadions zu minimieren und diebenötigte Personaldatenerfassung vorab zu erledigen