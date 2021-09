Scorpions brennen auf Saisonstart

Rostock kommt am 1. Oktober in die Hus-de-Groot-Arena

Langenhagen7Wedenmark. „Sicherlich wird es sehr schwer, aber die Jungs brennen auf den Saisonstart“, so Sportchef Eric Haselbacher am Donnerstag früh gegenüber der Presse.Exakt drei Wochen ist es her, als Corona bei den Scorpions zugeschlagen hat undsich dann einige Spieler und Personen im direktem Umfeld infizierten. SeitWochenanfang ist der Großteil des Teams wieder im Training und brennt auf das erstePunktspiel auf dem Eis.Als am Mittwochabend die Nachricht aus der Helios Klinik aus Hildesheim kam, dassab sofort auch Trainer Stolikowski wieder infektionsfrei ist, war die Freude im ganzenTeam groß. Das Abschlusstraining am Donnerstag kann wieder mit Tobias Stolikowskiauf dem Eis stehend stattfinden.„Ich bin so froh, dass diese schwierige Zeit zu Ende ist und wir nun am Freitag erstmalsseit mehr als eineinhalb Jahren ein Punktspiel vor Zuschauern austragen dürfen. Auchwenn wir aktuell durch Corona sicherlich noch benachteiligt sind, werden wir alles wasin uns steckt geben, wirklich alles, um unseren ersten Spieltag der neuen Saison alsamtierender Oberliga Nordmeister so erfolgreich wie nur irgend möglich zu gestalten“,so ein hochmotivierter Coach, der fest mit der Unterstützung der Scorpions-Fansrechnet