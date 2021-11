Scorpions siegen 11:1 in Krefeld

So. 21. November, 19 Uhr steigt schon das Rückspiel

Mellendorf/Langenhagen. Nach der 1.3-Niederlage vom Freitag im Heimspiel gegen Erfurt,zeigten die Scorpions in der Auswärtsbegegnung in Krefeld ein völlig anderesGesicht und gewannen die Partie überlegen und hochverdient mit 11:1 (4.0 / 5:1 /2:0).Hatten die Scorpions am Freitag versucht, ihre Aufgabe gegen Erfurt hauptsächlichspielerisch zu lösen, zeigten sie in Krefeld Kampfeswillen und Einsatzbereitschaft,was dann auch zu diesem deutlichen Erfolg führte.Dienstagabend um 19.30 Uhr treten die Scorpions in Hamburg bei den Crocodiles indieser Saison bereits zum 2. Auswärtsspiel an. Sie treffen dabei auf ein Team, dassich beständig nach Oben gearbeitet hat und mittlerweile bereits den 6. Tabellenplatzeinnimmt. Sicherlich werden sie sich mit den Scorpions einen großen Kampf liefern.Schon am kommenden Freitag müssen die Stolikowski Schützlinge zum Rückspiel inErfurt antreten und werden sicherlich alles daran setzen, die Scharte vomvergangenen Freitag auszuwetzen.Am kommenden Sonntag, 21. November, um 19 Uhr kommt es dann bereits zurnächsten Begegnung gegen den Krefelder EV 81. Diese Partie dürfen die Scorpionsauf gar keinen Fall auf die leichte Schulter nehmen, hat es doch in dieser Saisonschon zu viele Überraschungen mit sogenannten leichten Gegner gegeben