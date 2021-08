Scorpions sind noch "grüner" geworden

Geheimtraining bei den Hannover Scorpions?

Langenhagen/Wedemark. Trainiert ihr unter Ausschluss der Öffentlichkeit? Warum ist die Eisfläche von außen nicht mehr einsehbar? So, oder ähnlich lautet immer wieder die Frage der Anrufer in der Scorpions Geschäftsstelle nachdem in der Hus-de-Groot-Eisarena die gesamte offene Ostseite des Stadions mit einem 70 Meter langen Vorhang völlig geschlossenworden war.Der Grund war sehr einfach und hatte mit den Scorpions Spielern nichts zu tun.Nachdem das Dach der Hus-de-Groot-Eisarena im vergangenen Jahr mit einer über3.000 Quadratmeter großen Photovoltaik-Anlage ausgerüstet worden war, wollten die Scorpionsim Sommer, insbesondere an sehr warme Tagen, zusätzliche Energie sparen unddamit einen weiterer Beitrag zur Reduzierung des Kohlendioxid-Ausstoßes leisten.Bis zu zehn Grad Celsius Temperaturunterschied waren in der Eishalle durch die Schließung der gesamten Ostseite messbar und dadurch eine erhebliche Energieeinsparung bei der Eisbereitung.Natürlich wird auch trainiert. Aktuell waren in den letzten Tagen mit Basti Schirmacher(wurde als Jugendspieler von Fiete Bögelsack noch beim ESC Wedemark Scorpionsausgebildet) aber auch Tim Marek und dem Deutschrussen Nikonor Dobryskin (deraus der Schweiz anreiste) einige Spieler auf dem Eis, die aktuell allerdings nicht zumKader der Scorpions gehören, sich aber auf dem Eis fit halten wollen.Natürlich gab es auch einige Spieler aus dem Scorpions Team, insbesondere Spielerdie in der näheren Umgebung wohnen, die sich über den Sommer auf dem Eis fitgehalten haben.In den vergangenen Wochen reisten auch schon mehrere Neuzugänge der Scorpionsan, um ihre Umzugsutensilien vorab in ihre neuen Wohnungen zu bringen, in denenallerdings noch gearbeitet wurde. So konnte man den Neuzugang Robin Just vomaktuellen Zweitligameister Bietigheim genauso treffen wie Thomas Supis oder LouisTrattner. Bis zu Beginn des offiziellen Trainings Anfang der kommenden Woche wirdauch die gesamte "Kanada-Fraktion" mit Mike Hammond, Tyler Gron, Brett Jaeger undViktor Knaub in der Wedemark eingetroffen sein.Nachdem sich Coach Tobias Stolikowski in letzter Zeit häufig beim DeutschenVizemeister den Grizzlys Wolfsburg und dem neuem Kooperationspartner derScorpions zu Abstimmungsgesprächen aufgehalten hat, brennt er jetzt schon darauf,zu Beginn der neuen Woche in der Hus-de-Groot-Eisarena aufs Eis gehen zu können,wo dann auch bei entsprechenden Temperaturen der gesamte Vorhang auf derStadion Ostseite wieder eingerollt werden wird.