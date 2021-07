Scorpions starten Dauerkartenvorverkauf

Umbauarbeiten in der Mellendorfer Hus-de-Groot-Eisarena

Mellendorf/Langenhagen. Die Hannover Scorpions, der Eishockey-Meister der Oberliga Nord, starten mit dem Dauerkartenvorverkauf für die Eishockeysaison 2021/22. Nachdem alle 13 bisherigen Teams der Oberliga Nord die Lizenz für die kommende Saison erhalten haben und die Moskitos Essen als 14. Team für die Nordstaffel zugelassen wurden, werden die Teams 26 Heim- und 26 Auswärtsspiele ausgetragen. Sofort mit Beginn der Playoffs Anfang März, findet in dieser Saison wieder die Verzahnung mit dem Süden statt.Die Scorpions haben ein Team zusammengestellt, das an dieguten Leistungen der vergangenen Saison anknüpfen soll. In der Hus-de-Groot-Eisarena hat sich zwischenzeitlich einiges getan. Die Osttribüne ist weitestgehendzur Sitzplatztribüne umgebaut worden und auf der Nordtribüne ist der StehplatzblockU7 entstanden.Durch diese Veränderungen hat sich die Zuschauerkapazität von 3.600 auf 3.000geändert. Man kann also festhalten, dass sowohl im sportlichen Bereich als auch inder Wettkampfstätte alles für das erste Testspiel am Freitag, 3. September, gegenHerford vorbereitet ist.Saisondauerkarten sind in den Bereichen VIP-Karten/Sitzplatzkarten/Sitzplatzkartenermäßigt, sowie Stehplatzkarten/Stehplatzkarten ermäßigt/Stehplatzkarten fürJugendliche und Schwerbehinderte ab sofort erhältlich.Die Kontaktdaten: Scorpions-Geschäftsstelle: Am Freizeitpark 2, 30900 Wedemark, Telefonnummer (05130) 95 94 44, Scorpions-Homepage www.hannoverscorpions.com, E-Mail: niklas.broeckel@hannoverscorpions.co