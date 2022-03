Scorpions treffen auf SB Rosenheim

Erstes Spiel am Freitag um 20 Uhr in der Hus-de-Groot-Eisarena

Langenhagen/Wedemark. Nachdem die Scorpions die erste Playoff-Runde gegen den SC Riessersee mit 3:1-Siegen gewonnen haben, sind sie für die Viertelfinalserie der Playoffs um den Aufstieg in die DEL2 qualifiziert. Gegner in dieser Serie sind die Starbulls Rosenheim, ein alter Bekannter mit dem es die Scorpions in den Playoffs der vergangenen Jahre schon häufiger zu tun hatten.„Nur gut, dass wir die Hauptrunde mit Tabellenplatz 2 beendet haben und dadurch auch in dieser Playoff-Runde erneut das Heimrecht genießen“, freut sich Sportchef Eric Haselbacher. „Kein leichter Gegner, der die Crocodiles Hamburg in der ersten Playoff-Runde deutlich geschlagen hat“, so Coach Dieter Reiss, der jedoch sehr optimistisch in die Serie geht. „Wir sind bereit, meine Jungs haben gerade in den letzten Spielen gegen Riessersee unseren Aufwärtstrend bestätigt und freuen uns auf die Spiele gegen Rosenheim.“ Die Scorpions hoffen darauf, dass ihnen in dieser Serie auch ihr Verteidiger Jan Niklas Pietsch wieder zur Verfügung steht.Nach Spiel eins in der Viertelfinalserie am Freitag, 1. April, in der Hus-de-Groot-Eisarena findet die nächste Begegnung am Sonntag, 3. April 17 Uhr in Rosenheim statt. Spiel drei wird am Dienstag, 5. April um 20 Uhr wieder in der Wedemark ausgetragen.Sollte nach den drei Spielen noch keine Entscheidung gefallen sein, wird Spiel vier am Freitag 8. April, wieder in Rosenheim über die Bühne gehen. Ein möglicherweise notwendiges fünftes und letztes Spiel der Serie fände am Sonntag, 10. April, um 18 Uhr in der Wedemark statt.