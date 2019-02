Seepferdchen in der Wasserwelt

„Business for Kids“ finanziert Schwimmkurse für sozial Schwache

Langenhagen (ok). Schwimmkurse sind nicht gerade billig; die Kosten liegen bei rund 120 Euro. Der Verein „Business for Kids“ bietet Kindern aus sozial schwachen Familien für einen Beitrag von sechs Euro einen Kursus für Seepferdchen oder Bronze in der Wasserwelt an. Finanziert wird die Aktion durch Mitgliedsbeiträge und Sponsoren. So sind allein im vergangenen Jahr 50.000 Euro für das Schwimmen zusammengekommen. Seit 2017 haben insgesamt 579 Kinder ihr Abzeichen gemacht. Es gibt auch dieses Mal noch freie Plätze; Anmeldungen bitte unter mein@business-for-kids.de.