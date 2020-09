Sie bringen das Know-How und die Erfahrung mit

Wirtschafts-Senioren beraten Existenzgründer am 20. Oktober im Rathaus

Langenhagen (ok). Es ist ein Pflichttermin für alle, die über eine wirtschaftliche Selbstständigkeit nachdenken. Die Stadt Langenhagen bietet am Dienstag, 20. Oktober, zum dritten Mal individuelle Beratungen für Existenzgründerinnen und -gründer im Rathaus an. Mit im Boot ist der Verein "Wirtschafts-Senioren Hannover – Alt hilft Jung", den es bereits seit 1981 gibt. Die Mitglieder sind ausschließlich Ruheständler, die Führungserfahrung aus ihrem aktiven Berufsleben mitbringen. Der Verein hilft beim Start in die Selbstständigkeit und begleitet in den ersten schwierigen Jahren nach der Gründung. Die Senior-Berater bringen ihre Expertise auch bei Veränderungsprozessen in bestehenden Unternehmen, bei Geschäftsübernahmen und beim Generationswechsel ein. Zur Verfügung stehen am Dienstag, 20. Oktober, der Langenhagener Wilhelm Zabel sowie der Vereinsvorsitzende Jochen Lauenstein: Im Sitzungsraum I des Rathauses bestehen nach Aussagen des städtischen Organisators Jörg Hollemann auch beste Voraussetzungen zur Vermeidung einer Ansteckungsgefahr – bei großem Abstand und regelmäßigem Luftaustausch. Wilhelm Zabel: "Wir bringen das Know-How mit, wenn die Erfahrung fehlt." Jochen Lauenstein fügt hinzu, dass in all den Jahren schon etwa 12.000 Beratungen über die Bühne gegangen seien. Und er macht auch deutlich: "Wissen muss schon vorhanden sein, sonst ist die Gefahr des Scheiterns sehr groß." Die erste Beratung sei kostenlos, aber eine Kurzberatung von maximal einer Stunde könne niemals eine vollständige Beratung ersetzen, die mit 85 Euro zu Buche schlägt und bei der Monate nach der Gründung nochmal nachgefasst werde. Das Angebot der Stadtverwaltung wird durch die so genannten jährlichen Gründungsabend ersetzt. Die Anmeldung für den Beratungstag für Existenzgründerinnen und -gründer ist bis zum 14. Oktober. Dafür steht ein Formular in der Rubrik „Wirtschaft“ unter www.langenhagen.de und auf der Homepage der Wirtschafts-Senioren Hannover bereit, das auszufüllen und per E-Mail zu versenden ist. Anschließend vereinbart ein Berater der Wirtschafts-Senioren telefonisch einen konkreten Termin für das Gespräch.