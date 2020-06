Sie hat ganzheitliches Leben vorgelebt

Naturschützerin und Sängerin Monika Miesala-Dronia ist im Alter von 80 Jahren gestorben

Krähenwinkel. Tief betrübt hat der NABU Langenhagen den Tod der guten Freundin und aktiven Unterstützerin Monika Miesala-Dronia zur Kenntnis nehmen müssen. Als Kräuterkundige hat sie bei vielen Veranstaltungen ihr Wissen an naturinteressierte Menschen weitergegeben und so dazu beigetragen, dass das Wissen um die Heilkraft heimischer Kräuter nicht verloren geht. Sie gestaltete ihre Vorträge sehr lebhaft und bot dabei immer auch Kostproben ihrer Rezepte an, ganz gleich, ob wohltuende Kräuterbonbons, leckere Quarks und Dips oder auch mal ein bekömmlicher Kräuterlikör. Damit begeisterte sie die Teilnehmer derart, dass ihre Veranstaltungen immer mit dem Aufschreiben der vorgestellten Rezepte endeten. Doch damit nicht genug, auch im praktischen Naturschutz war Monika Miesala-Dronia aktiv. Sie nahm an zahlreichen Pflegeeinsätzen teil und begleitete ihren Mann Horst Dronia bei den regelmäßigen Entkusselungen im Bissendorfer Moor. Eine ihrer weiteren Vorlieben war das naturnahe Gärtnern. Gern erinnert sich der NABU an die Besuche bei Monika Zuhause, bei denen sie jedes Mal stolz ihren Garten präsentierte. Ein Blütenmeer aus wilden Stauden und Zierpflanzen, der Wildbienen, Vögeln und allerlei anderen Tieren reichhaltige Nahrung bot und dabei auch eine Augenweide für die Menschen war. Der NABU verliert mit Monika einen Menschen, die in ihrer bescheidenen Art ein ganzheitliches Leben vorgelebt hat, und wird sie sie in liebevoller Erinnerung behalten. "Sie hätte auch eine gute Apothekerin werden können", sagt ihr Sohn Oliver. Die gelernte Kosmetikerin lebt seit 1987 in Krähenwinkel. Die zweite große Leidenschaft Monika Miesala-Dronias, die im Alter von 80 Jahren verstorben ist und ihren Mann bis zu seinem Tode vor etwa eineinhalb Jahren aufopfernd gepflegt hat, ist das Singen seit ihrer Kindheit. Sie war viele Jahre im Gospelchor "Voices of Joy" an der Matthias-Claudius-Gemeinde aktiv. Die Beisetzung wird am Donnerstag, 18. Juni, ab 11 Uhr auf dem Kaltenweider Friedhof stattfinden.