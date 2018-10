Sie kennt jede Ecke

Elke Krüger ist in Wiesenau aufgewachsen

Langenhagen (ok). Sie ist in Wiesenau aufgewachsen und kann sich ganz genau erinnern: „Diese Postkarte mit den verschiedenen Motiven habe ich 1961 im Kiosk an der damaligen Stader Landstraße gekauft.“ 1947 geboren kennt Elke Krüger jede Ecke des südlichsten Stadtteils Langenhagens, ist beim damaligen Friseur Lagemann in die Lehre gegangen. Und sie erinnert sich auch an den Fischladen Adolf-Kayser, den es damals an der Liebigstraße/Ecke Friedrich-Ebert-Straße gab. Und: „Schräg gegenüber war der Lebensmittelladen Grieß“, weiß sie noch, als wenn es heute sei. Und noch eines ist ihr eingefallen: "In Wiesenau hatte wir in den 50er-Jahren auch mal eine Rollschuhbahn, genau zwischen zwei Häusern."