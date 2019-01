Siebte Eiswette in Langenhagen

Sechs Eismänner, welche mit ihrem Tipp falsch lagen, mussten anschließend den Strafobolus an den Voigt zahlen. Weil so eine Zeremonie natürlich auch durstig und hungrig macht, wurden später alle Wetteinsätze im Whats up in Kaltgetränke und herzhaftes Essen investiert. Noch bis in die späten Abendstunden wurde viel geplaudert und gelacht. Außerdem wurden die rotierenden Ämter (Wettmeister, Notar, zwei Consuln) für die nächste Eiswette neu vergeben. Der Termin am 11. Januar 2020 steht auch bereits fest.