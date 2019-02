„Singen macht Spaß – Singen tut gut!“

Singeworkshop mit Musikpädagoge Holger Kiesé am Sonntag, 17. Februar

Engelbostel. „Singen Sie gerne? Möchten Sie einmal Ihre Stimme kennenlernen? Haben Sie Lust mit Tönen zu experimentieren? Und wollen Sie Lieder von Beatles bis Queen singen lernen?“ Mit diesen Worten lädt der Liedermacher und Musikpädagoge Holger Kiesé zu einem Workshop am Sonntag, 17. Februar, ins Evangelische Gemeindehaus Engelbostel ein. In der Zeit von 15 bis 15.30 Uhr findet für alle Neugierigen und Sangesfreudigen ein interessanter Seminarnachmittag zum Ausprobieren, Miteinandersingen und Spaß-an-der-Musik-haben statt. Insbesondere junge Menschen ab 16 Jahren – aber auch „jung gebliebene“ Erwachsene aus Langenhagen und ihren Stadtteilen sind zu diesem Angebot herzlich willkommen. Notenkenntnisse oder andere Voraussetzungen sind nicht erforderlich. Bequeme Freizeitkleidung, in der man sich gerne bewegen mag, ist empfohlen. Der Eintritt ist frei. In der Pause werden Softdrinks, Kaffee, Tee und Kuchen angeboten. Wer über diesen Workshop hinaus Interesse hat, mit Holger Kiesé weiterzusingen, ist eingeladen einmal in den Familienchor „Back-to-Church-Family“ hineinzuschnuppern, der mittwochs ab 19.30 Uhr ebenfalls im Gemeindehaus der Martinskirchengemeinde stattfindet.