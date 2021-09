Singen tut gut

22. September: Schnupperprobe des Back-to-Church-Chores

Engelbostel. Während der Corona-Pandemie war es lange nicht erlaubt: das Singen – zumindest nicht in der Öffentlichkeit. Viele haben darunter gelitten; auch in unseren Gottesdiensten fehlte plötzlich etwas Wesentliches. Das Singen ist jedoch eine elementare Lebensäußerung von uns Menschen, um Freude und Glück, Trauer und Klage auszudrücken. Wir sind eben „Personen“ – klingende, klangvolle Wesen – lat. per sonare, "von Klang".Singen ist ein Lebensbedürfnis. Mediziner und Psychologen bestätigen die positive Wirkung des Singens durch Stärkung des Immunsystems, Ausschüttung von Glückshormonen im Körper und Förderung der Durchblutung durch bewusstes Atmen. Mittlerweile dürfen wir wieder im Gottesdienst (mit Maske) singen und der Chor kann sich zu Openair-Proben auf der Kirchwiese oder mit Abstand in der Kirche treffen. Hoffentlich bleibt das so.Der Back-to-Church-Chor lädt zur Schnupperprobe zusammen mit dem BACK to CHURCH-Chor zum Herbstanfang, Mittwoch, 22. September um 19.30 Uhr in der Martinskirche. Die Singeleitung hat der Musikpädagoge und Liedermacher Holger Kiesé; Notenkenntnisse oder Vorerfahrungen sind nicht erforderlich.