Skat- und Kniffelturnier der CDU

Mehr als 20 Mitspieler kamen ins Dorfgemeinschaftshaus

Krähenwinkel. Obwohl draußen die Sonne viele schon ins Freie zog, sind am Sonnabend mehr als 20 Mitspieler der Einladung des CDU-Ortsverbandes Krähenwinkel zum traditionellen Skat- und Kniffelturnier in die Räume des Dorfgemeinschaftshauses Krähenwinkel gefolgt. Auch in diesem Jahr gab es weder eine reine Herrenrunde beim Skat, noch eine reine Damenrunde bei den Knifflern. Nach vergnüglichen Stunden, wie immer begleitet von der guten Bewirtung mit Speisen und Getränken durch das Team von Horst Waldfried, hat sich bei den Skatspielern am Ende Horst Joseitis vor den Platzierten Edgar Schmidt-Nordmeier und August Schmidt durchgesetzt. An den Kniffeltischen konnte sich bereits zum dritten Mal nach 2008 und 2016 Cornelia Baxmann den Sieg sichern, ihr folgten auf den Plätzen Peter Baxmann und Petra Seifert. Die anschließende Siegerehrung nahm der erste Vorsitzenden Steffen Hunger vor und jeder Teilnehmer konnte einen der zahlreichen Preise mit nach Hause nehmen. Zum Abschluss waren sich alle einig, dass es wieder einmal eine gelungene Veranstaltung war.