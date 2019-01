VHS-Semesterauftakt am Freitag, 8. Februar

Langenhagen. British Folk Songs sowie Kultur und Humor sind das Thema des VHS-Semesterauftakts am Freitag, 8. Februar,. In einer perfekten Mischung aus Musik und Anekdoten präsentieren der in Langenhagen wohnende, britische Entertainer Andy Reed gemeinsam mit Christoph Gebhardt und Tommy Kraus kulturelle Traditionen und Eigenarten aus England, Schottland und Irland.Unter dem Titel „Slightly Piccadilly!“ werden die englischsprachigen Lieder nicht nur dargeboten. Dank einfacher und eingängiger Refrains ist auch eine aktive Mitwirkung des Publikums möglich und ausdrücklich erwünscht. DieTeilnahme an diesem abwechslungsreichen und unterhaltsamen Abend ist auch ohne fundierte Englisch-Kenntnisse möglich.„Slightly Piccadilly!!“ findet um 19 Uhr im daunstärs an der Konrad-Adenauer-Straße 17, statt; der Eintritt beträgt zehn Euro. Weitere Informationen sind unter der Telefonnummer (0511) 7307-9708 oder per E-Mail unter blauert@vhs-langenhagen.de erhältlich.