Smalltalk mit LIGSI

Erster Infoabend an der LIGS gut besucht

Langenhagen. Der erste Infoabend der Leibniz Integrierten Gesamtschule war gut besucht. Da der Theatersaal derzeit nicht genutzt werden kann, fand die Veranstaltung in Präsenz im Foyer der Schule statt. Schon die Begrüßung durch die Tanz AG des siebten Jahrgangs bot ein fröhliches Intro. Nach einer gewohnt launigen Ansprache des Schulleiters Thomas Kelber informierte die didaktische Leitung über das Konzept der Schule. Höchst interessant und informativ war dann die Smaltalk-Runde mit fünf Schülerinnen, zwei Jahrgangsleiterinnen und dem Schulmaskottchen LIGSI. Die Kinder plauderten frei und unbefangen vom ihrem Schulalltag. Anschließend konnten sie alle Fragen aus dem Publikum souverän beantworten. Abschließend wurden die interessierten Eltern, die auch einige Kinder dabei hatten, durch die Räumlichkeiten die LIGS geführt.Wer mehr wissen will, kann sich für 27. April m 19 Uhr zum virtuellen Elternabend anmelden unter mucha@rks-lgh.de oder direkt über die Homepage der LIGS. An diesem Abend hat auch der brandneue Imagefilm der LIGS Premiere.Am 29. April findet von 16 bis 18 Uhr der Tag der offenen Tür statt. Hier stellt sich unter anderem der neu gegründete Förderverein der LIGS mit einem internationalen Buffet – gespendet aus der Elternschaft – vor.