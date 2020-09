Künstler bemalt Stein an der Wache

Langenhagen. In den vergangenen Tagen hat ein unbekannter Künstler einen bemalten Stein an der Wache an der Konrad-Adenauer-Straße hinterlassen. Er zeigt den Schriftzug "Feuerwehr Langenhagen" und einen Snoopy-Feuerwehrmann. Die Freiwillige Feuerwehr Langenhagen sagt hiermit "Dankeschön".