So manch gut gefüllter Müllsack

Erfolgreiche Germarkungsreinigung in Krähenwinkel

Krähenwinkel. Die für vergangenen Samstag durch den Ortsrat Krähenwinkel initiierte Gemarkungsreinigung war wieder ein großer Erfolg. Bei bestem Frühlingswetter trafen sich rund 30 Helfer am Sportheim des TSV KK und nutzten die Möglichkeit, sich zu bewegen und dabei etwas Gutes zu tun. Unterstützung war durch die örtlichen Landwirte gegeben, die mit vier Treckergespannen dafür sorgten, dass ein möglichst großer Bereich der Gemarkung erreichbar war. Nach der Begrüßung durch den Ortsbürgermeister Steffen Hunger und einer kurzen Absprache über die Aufteilung der zu säubernden Bereiche brachen die Teilnehmenden auf und brachten so manchen gut gefüllten Müllsack mit zurück. Wie immer wurde so einiges an Unrat gefunden, der nicht in die freie Natur gehört und wo man sich fragt, was in den Köpfen der Leute vorgeht, die derartigen Müll auf diese Weise zu entsorgen versuchen. Der gefundene Unrat wurde anschließend in einen von aha bereitgestellten Container entsorgt. Nach der Arbeit nutzen alle Teilnehmenden die Chance, sich mit einem leckeren Eintopf zu stärken und sich untereinander auszutauschen bevor sie dann mit einer kleinen süß gefüllten Tüte auseinander gingen. Steffen Hunger dankte im Namen des Ortsrats allen Teilnehmenden für ihren Einsatz und alle waren sich einig, dass es wieder einmal eine gelungene Aktion war und sagten bereits jetzt ihre Teilnahme für das nächste Jahr zu.