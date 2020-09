Solistin im Gottesdienst

Sonntag, 6. September, in der Elisabethkirche

Langenhagen. Sie tritt am Sonntag, 6. September, ab 10 Uhr im Gottesdienst in der Elisabethkirche auf. Die chilenische Sopranistin Francisca Prudencio wurde in Hannover geboren, besuchte die Deutsche Schule in Santiago de Chile und absolvierte bis 2007 an der HMT Hannover ihr Gesangsstudium bei Mayling Konga. Anschließend wurde sie in die Soloklasse aufgenommen und legte im Oktober 2011 ihr Konzertexamen erfolgreich ab.Die freischaffende Sängerin im Opern- und Konzertfach tritt als Solistin in Oratorien und Liederabenden auf, arbeitete unter anderem mit Helmut Rilling und Jörg Breiding (Knabenchor Hannover) zusammen und war in Krakow, in der Tonhalle Zürich und in der Frankfurter Alten Oper zu hören. Daneben gastierte sie an verschiedenen Opernhäusern, zum Beispiel in Braunschweig, Bremen, Soest und an der Staatsoper Hannover, sowie in Chile in Frutillar und im Teatro Municipal de Santiago. Zu ihren Partien zählen unter anderem Pamina (Zauberflöte), Adele (Fledermaus) und Anne Frank (Monooper von Grigori Frid).Sie nahm zwei Solo-CDs auf und ist Solistin der mit dem Echo Klassik ausgezeichneten CD "Glaubenslieder" (2009) und der Ersteinspielung der Oper „Didos Geheimnis“ von Andreas Tarkmann (2012).