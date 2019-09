Sommerfest zum Entdeckertag?

Organisationskomitee ins Leben gerufen

Kaltenweide (ok). Gibt es im nächsten Jahr ein Sommerfest in Kaltenweide? Eine fünfköpfige Arbeitsgruppe will sich um die Organisation kümmern, aber noch ist nicht sicher, ob es im nächsten Jahr über die Bühne gehen wird. Zentrale Fragen sind zum Beispiel, wie es mit der Bautätigkeit am Kaltenweider Platz weitergeht und welcher Termin gewählt wird. Gleich nach den Sommerferien ist Schützenfest in Langenhagen, sodass das Datum nicht in Frage kommen wird. Eine mögliche Idee mit Charme sei es, das Fest in den Regionsentdeckertag zu integrieren. Möglicherweise beteiligten sich EPL und Andere auch am Tag der offenen Tür. Und gibt es ein neues Konzept? Das Sommerfest könnte zum Beispiel auch immer abwechselnd mit dem Mühlenfest alle zwei Jahre stattfinden. Aber ohne die Unterstützung des Ortsrates, der beim jüngsten Treffen nicht dabei sein konnte, werde es nicht funktionieren, nicht zuletzt wegen der städtischen Genehmigungen. Zeitnah soll es ein so genanntes Brainstorming geben. Als Termin ist der 16. September angedacht.