Sonntag wieder gegen Krefelder EV 81

Eishockey-Oberliga: Scorpions in Hamburg mit 5:2 erfolgreich

Langenhagen7Wedemark. Mit einer ausgezeichneten Leistung in der Hansestadt war Scorpions-Goalie BrettJaeger der Vater des Erfolgs bei den Crocodiles in Hamburg. „Das war eine starkeLeistung, mit der uns Brett insbesondere im ersten Drittel im Spiel gehalten hat“, lobte dannauch Coach Tobias Stolikowski seinen Torhüter in der Pressekonferenz nach demSpiel.Freitag fahren die Scorpions nach Thüringen, wo sie darauf brennen, sich bei denBlack Dragons in Erfurt für die Niederlage am vergangenen Wochenende zurevanchieren. Nicht dabei sein wird in dieser Partie Victor Knaub, der seine zweiteStrafe wegen 'Fightings' bei diesem Spiel absitzen muss. Durch die Rückkehr vonChristoph Koziol ist der Angriff der Scorpions aber trotzdem mit drei Reihen stabil. ObUnterstützung aus Wolfsburg kommt, klären die Trainer zeitnah vor der Auswärtsfahrt.Am Sonntag, 21. November, um 19: Uhr treten die Scorpions in der Hus-de-Groot-Eisarena erneut gegen Krefeld an und tragen mit dieser Begegnung das fünfte Spiel innerhalb von nur zehn Tagen aus. „Äußerst wichtig“, so Sportchef Eric Haselbacher, „auch diesen Gegnerdürfen wir keineswegs unterschätzen und müssen mit vollem Kampf und Leidenschaftin die Partie gehen.