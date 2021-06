Sopranistin ist zu Gast

Kirchenmusik am Sonntag, 13. Juni, in der Elisabethkirche

Langenhagen. Die Sopranistin Barbara Rotering kommt am nächsten Sonntag, 13. Juni, in die Elisabethkirche. Zusammen mit Kantor Arne Hallmann an der Orgel gestaltet sie den Gottesdienst. Beginn ist um 10 Uhr. Die Predigt hält Pastorin Bettina Praßler-KrönckeBarbara Rotering, geboren in Recklinghausen, studierte Musik (Chorleitung bei Professor Heinz Hennig) und Germanistik in Hannover. Neben der Teilnahme an verschiedenen Meisterkursen studierte sie auf Einladung von Evelyn Tubb privat bei ihr Gesang in Basel, außerdem auch bei Peter Sefcik in Hannover/München. Weitere Impulse erhielt sie bei Emma Kirkby in London.Barbara Rotering ist seit 1996 als künstlerische Mitarbeiterin und Stimmbildnerin beim Knabenchor Hannover tätig. Zu ihrem Tätigkeitsgebiet gehört auch die Einstudierung der Knabensolisten (unter anderem für René Jacobs, Christoph Eschenbach, Konrad Junghänel, Alan Gilbert, Stefan Parkman), sowie regelmäßig das Knabenterzett für die Zauberflöte von Mozart für die Staatsoper Hannover. Daneben leitet sie den Emmauschor Langenhagen.Außerdem initiierte sie die Internationale Woche für Alte Musik, dessen künstlerische Leiterin sie ist. Der Schwerpunkt ihrer solistischen Tätigkeit liegt im Oratorienbereich. Sie trat mehrfach als Solistin zusammen mit dem Knabenchor Hannover auf, unter anderem beim Festival Mitte Europa.Barbara Rotering konzertiert als Sopranistin und Dirigentin mit namhaften Ensembles wie z. B. Musica Alta Ripa, Hannoversche Hofkapelle, Barockensemble L'Arco, Ensemble Aperto, Johann Rosenmüller Ensemble und Concerto Palatino. Sie trat unter anderem zusammen mit Emma Kirkby, Jakob Lindberg, Evelyn Tubb, Anthony Rooley und Michael Fields auf. Im Mai 2015 gab Barbara Rotering mit ihrem neu gegründeten ensemble désir eine Konzertpremiere mit französischer Barockmusik. Die Aufzeichnung des Konzertes wurde im Oktober 2015 auf NDR Kultur gesendet.