Sopranistin Ula Drescher ist zu Gast

Sonntag, 4. Juli, 10 Uhr: Musikreihe in der Elisabethkirche

Langenhagen. Die Langenhagener Sopranistin Ula Drescher ist am Sonntag, 4. Juli, in der Kirchenmusikreihe an der Elisabethkirche zu Gast.Zusammen mit Kantor Arne Hallmann an der Orgel werden die beiden Musiker den Gottesdienst gestalten. Beginn ist um 10 Uhr. Die Predigt hält Vikarin Almut Wenck.Die Sopranistin Ula Drescher wurde in Bialystok (Polen) geboren.Nach Studien in Warschau und Lodz studierte sie an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover in der Gesangsklasse Professor Marek Rzepka und beschloss ihr Studium mit dem Master in Gesang.Ula Drescher ist Stipendiatin des Richard Wagner-Verbands Hannover von Live Music Now Hannover und des Norddeutschen Rundfunks.Sie hat auf den Bühnen Staatsoper Hannover, Oper in Posen, Musik Theater in Lodz, Lodz Philharmonie, Breslauer Philharmonie, Festival Weikersheim, Opernbühne Württembergisches Allgäu, Bolschoi Theater in Moskau gesungen. Sie wird im Juni 2021 cover der Leonore in Beethovens Oper in National Oper in Warschau (Polen), danach ist sie wieder Fidelio im Allgäu.Im August 2021 ist Ula Drescher eingeladen, um die Titelrolle in der R. Strauss-Oper Elektra bei Dramatic Voices Program Berlin vorzubereiten.