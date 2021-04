Spannender Einblick in das Schulleben

6. Mai: digitaler Tag der offenen Tür an der IGS Süd

Langenhagen. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie findet der Tag der offenen Tür der IGS Süd Langenhagen in diesem Jahr digital statt. Am Donnerstag, 6. Mai, können sich Eltern und Viertklässler in der Zeit von 15.30 bis 18 Uhr unter anderem über das pädagogische Konzept und alle wichtigen Bereiche der Schule informieren. Schülervertreter, Lehrkräfte, die Schulsozialarbeit und die Schulleitung werden einen spannenden Einblick in das Schulleben geben und Eltern sowie Viertklässler bei der Wahl der weiterführenden Schule unterstützen.Für den digitalen Tag der offenen Tür ist keine Anmeldung nötig. Über einen digitalen Wegweiser auf der Homepage (www.igs-sued.de) können Eltern sowie Schülerinnen und Schüler am 6. Mai an den Onlinemeetings teilnehmen, Fragen stellen und sich informieren. Die Fachbereichsleitungen haben sich für die Viertklässler eine ganz besondere Aktion ausgedacht: es werden an die Schüler aller Grundschulen in Langenhagen kleine Beutel mit Rätseln verteilt, die nur mit einem Geheimstift entschlüsselt werden können.Auf der Homepage www.igs-sued.de stehen zudem zahlreiche Informationen über die IGS Süd Langenhagen zur Verfügung: Videoclips, Präsentationen und weitere spannende Inhalte geben einen umfassenden Überblick über die Schule und einen detaillierten Einblick in das Schulleben. Am Mittwoch, 19. Mai, stehen Schülervertretung und Schulleitung ab 17.30 Uhr bei der digitalen Fragestunde nochmal Rede und Antwort. Für den Anmeldetermin am 27. Mai bittet die IGS Süd Langenhagen darum, über die Homepage online einen Termin zu buchen – alternativ ist auch die Onlineanmeldung möglich.