Spannung pur bei Jeder gegen Jeden

Chantal Evers erneut beim SV Heitlingen erfolgreich

Heitlingen. Es fand mal wieder das sehr beliebte Jeder-gegen-Jeden-Schießen beim SV Heitlingen statt. Mit 32 Teilnehmern gab es diesmal auch kein Freilos. Bereits die ersten Duelle im K.o.-Modus versprachen Spannung pur. So trafen zum Beispiel der Schützenkönig und die Schützenkönigin gleich in Runde eins aufeinander. Aber auch Familienduelle gab es bereits in Runde eins. Ab dem Achtelfinale zeichnete sich bereits ab, dass die jüngeren Vereinsmitglieder in der Überzahl waren. Im Duell um Platz drei konnte sich Vitali Schretlin gegen Britta Bennigstorf durchsetzen. Im Finale hat Chantal Evers erfolgreich den Pokal gegen Christin Lachmann verteidigt.