Passions-Familien-Pilgern mit dem „Guten Hirten“ und seinen Schafen

Godshorn. Die Evangelisch-lutherische Kirchengemeinde "Zum Guten Hirten Godshorn" lädt vom 14. März bis 1. April mitten in der Fastenzeit oder auch Passionszeit genannt, vor Ostern zu einem Familien-Spaziergang oder Pilgerweg mit dem „Guten Hirten“ und seinen Schafen ein. Das kann eine gute Gelegenheit sein, sich in der Corona-Zeit auf einen Spazierweg mit dem Psalm 23 zu machen, hat sich die Kirchengemeindepädagogin und Koordinatorin der Eltern-Kind-Gruppen Maren Hartmann gedacht. Denn der „Gute Hirte“ steht der Kirchengemeinde „Zum Guten Hirten“ bekanntlich schon ins Stammbuch geschrieben.Mitmachen können wie schon beim sehr erfolgreichen „Krippenspiel To Go“alle, das heißt Familien, Kinder, Singels, Paare, Hunde. Da der Weg auch an einigen Spielplätzen vorbei führt, mag der eine oder andere, besonders mit Kindern, auch an diesen Stationen etwas länger verweilen.Die Wegbeschreibung mit Anregungen zum Nachdenken für einige Wegabschnitte kann man sich an der Kirche ab 14. März abholen oder über das Internet ab sofort auf der Homepage der Kirchengemeinde www.zum-guten-hirten.de herunterladen und ausdrucken.Maren Hartmann und der Kirchenvorstand wünschen eine gute Reise mit guten Gedanken oder Gesprächen.