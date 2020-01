SPD feiert 650 Mitgliedsjahre

Neujahrsempfang mit Mitgliederehrung

Langenhagen. Die SPD-Abteilung Langenhagen beging jetzt ihren Neujahrsempfang. Im Bürgersaal der KiTa Brinker Park feierten rund 30 Genossinnen und Genossen und lauschten den Grußworten von Landtags-Vizepräsidentin Petra Emmerich-Kopatsch. Anschließend führte Frank Stuckmann, Vorsitzender der Abteilung Langenhagen, durch die Mitgliederehrung. Für jeden Jubilar wurde in die Historie des Eintrittsjahrs geschaut, was die Welt und die Person im Speziellen seinerzeit bewegte. Insgesamt 23 Jubilare mit zehn bis 60 Jahren Mitgliedschaft galt es an diesem Tag Danke zu sagen. Mit dabei waren unter anderem die langjährige Kassiererin des Ortsvereins Bärbel Michaelis, die ihre Urkunde und Ehrennadel für 25 Jahre Mitgliedschaft erhielt. Ferner hielt Fraktionsvorsitzender Marc Köhler eine Laudatio für Marco Brunotte, der in seinen 25 Mitgliedsjahren bereits 20 Jahre lang als Ortvereinsvorsitzender fungiert. Für 40 Jahre erhielten die erste Stadträtin Monika Gotzes-Karrasch und Klaus Danneberg (Leiter der AG 60 plus) Danksagungen. Höhepunkt des Tages war die Ehrung für Dieter Leske mit 60 Jahren Mitgliedschaft. Regionsabgeordnete Elke Zach, welche das Organisations-Komitee leitete, war sich mit Frank Stuckmann einig, dass dies ein sehr gelungener Tag war. Alle, die an diesem Tag nicht anwesend sein konnten, bekommen die Urkunden und Ehrennadeln übrigens in Kürze nachgereicht.