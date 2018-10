Querbeet-Gottesdienst am Sonntag, 4. November, um 18 Uhr

Langenhagen. „Spieglein, Spieglein an der Wand…“, wer ist die Schönste im ganzen Land“, so der Spruch der bösen Stiefmutter von Schneewittchen. Es wird beim nä. Querbeet Gottesdienst am Sonntag, 4. November, um 18 Uhr in der Elisabethkirche um Eitelkeit gehen. Nie waren Äußerlichkeiten so wichtig wie in unserer Zeit. Selbstportraits mit dem Handy, Profilbilder bei facebook und, und, und. Häufig geht es darum, gut auszusehen. Auch bei der Arbeit, in der Schule und im Kollegenkreis versucht jeder möglichst eine gute Figur zu machen. Gut so! Warum auch nicht? Aber wenn Selbstoptimierung zum Zwang wird, ist das auf Dauer ziemlich anstrengend und hat nicht selten schwerwiegende Folgen. Was macht das mit uns? Was macht das mit unserer Gesellschaft und unserem Miteinander? Diesen Fragen soll gewohnt locker, aber mit Tiefgang nachgegangen werden, mit einer Mitmachaktion und interessanten Fakten zum Thema, die von den Moderatoren Rita Kischlat und Hartmut von Blanckenburg dargestellt werden. Mit dabei ist natürlich auch die Querbeet-Band mit aktuellen Songs und im Anschluss an den Gottesdienst wird es die Möglichkeit zum Austausch bei einem kleinen Imbiss geben.