Spiel-Aktion durch Wiesenau

win und DHL laden zum Spielenachmittag für Groß und Klein am 28. September ein

Langenhagen. Der Verein win – Wohnen in Nachbarschaften bei der KSG Hannover veranstaltete am Sonnabend, 28. September, eine Spielaktion in Langenhagen/ Wiesenau! Eingeladen sind Kinder und Familien sowie alle interessierten Erwachsenen, sich gemeinsam auf die Suche nach einem tollen Schatz zu machen!Dafür müssen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aber erst einmal ins Zeug legen. Auf dem Weg gibt es verschiedene Stationen mit kniffeligen Aufgaben zu lösen, um Hinweise auf den Schatz zu sammeln.Geplant und durchgeführt wird dieser Familiennachmittag von einem ehrenamtlichen Team des Quartiertreff Wiesenau mit Mitarbeitenden der Firma DHL. „DHL ist auf uns zugekommen mit der Anfrage, ob sich ein Team von etwa zehen bis 15 Personen im Quartierstreff sozial engagieren könnte.“, sagt Quartiersmanagerin Claudia Koch vom Verein win. Und so ist die Idee für eine Aktion entstanden, für die viele Helferinnen und Helfer erforderlich sind.Los geht es am Sonnabend, 28. September, um 15.30 Uhr auf dem Spielplatz in der Freiligrathstr., gegenüber vom Quartierstreff. Dann starten die Kinder und Erwachsenen für etwa eine Stunde quer durch Wiesenau zu den Stationen. Die Aktion endet dann beim Quartierstreff, zum Abschluss wird gemeinsam gegrillt.Die Teilnahme ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei strömenden Regen entfällt die Spieleaktion. Kinder bis sechsJahre nehmen in Begleitung von einer erwachsenen Betreuungsperson teil.Weitere Infos und Anmeldungen: Quartierstreff Wiesenau, Freiligrathstraße 11, 30851 Langenhagen, Claudia Koch, (0511) 8 60 42 16, koch@ksg-hannover.de.