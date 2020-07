Spieletreff, Open Air und Andachten

Sommerferienprogramm der Liebfrauengemeinde

Langenhagen. Die katholische Liebfrauengemeinde mit Zwölf Apostel bietet in diesen Sommerferien für alle Interessierten, die nicht in den Urlaub fahren, ein buntes Ferienprogramm für Alt und Jung an. Vom Spieletreff für Kinder der dritten bis sechsten Klasse und Open-Air-Proben der Kinder- und Jugendband „Youngsters“ über kindgerechte Andachten für Familien und Offenes Singen hinter der Liebfrauenkirche bis zu sommerlichen Treffen verschiedener Gruppen der Gemeinde reicht das Angebot. Alle Termine und weitere Informationen finden Sie auf der Webseite der Gemeinde www.liebfrauen-gemeinde.de, außerdem liegen Flyer mit dem Ferienprogramm zum Mitnehmen in den Kirchen aus.