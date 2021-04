Spielgeräte für Skugric

Verein "Hilfe für das junge Leben" unterstützt in Bosnien-Herzegowina

Langenhagen. Der Verein "Hilfe für das junge Leben" möchte gern in dem Ort Skugric in Bosnien-Herzegowina Spielgeräte kaufen für einen Spielplatz und sie der Dorfgemeinde und den Kindern schenken. Zur Zeit gibt es dort einen kleinen Spielplatz, der aber in einem erbärmlichen Zustand ist. Das Spendenkonto lautet: "Hilfe für das junge Leben"Sparkasse Hannover, IBAN: DE08 2505 0180 0009 0201 81, Verwendungszweck "Spielplatz in Bosnien".